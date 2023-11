Pohorska vzpenjača ponovno obratuje Dnevnik Krožna kabinska žičnica Pohorska vzpenjača, ki so jo poleti ustavili zaradi izgradnje nove vmesne postaje, od danes opoldne znova obratuje. Prevoz z njo je vzpostavljen po ustaljenem voznem redu - vsako polno uro med 7. in 21. uro, so sporočili iz...

