V terciarno izobraževanje vključenih dobrih 48 odstotkov mladih Dnevnik V Sloveniji je skoraj polovica (48,2 odstotka) mladih od 19 do 24 let vključena v terciarno izobraževanje. Med študenti je več žensk in več rednih študentov. Največ jih je lani pridobilo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje. Študenti so ob zaključku...

