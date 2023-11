Lepa igralka je ob branju tega scenarija zajokala SiOL.net V petek ob 17. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo nove turške serije Tri sestre, v kateri v vlogi Türkan navdušuje tudi lepa turška igralka Özgü Kaya, ki je prizala, da so jo ob branju scenarija za to serijo oblile solze. "Jokala sem, ko sem ga brala in komaj čakala, da postanem Türkan."

Sorodno









Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Dominika Švarc Pipan

Robert Golob

Luka Mesec

Tanja Fajon