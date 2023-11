Znanih je deset nominirank za Inženirko leta 2023, ki predstavljajo potencial, da so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. V okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! letos poteka že šesti izbor, dobitnico naziva pa bodo razglasili slavnostni prireditvi 16. januarja v Cankarjevem domu.