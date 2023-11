Gospodinjstva do konca 2024 oproščena plačevanja prispevka za OVE Energetika.NET Gospodinjski odjemalci električne energije od novembra letos pa do konca prihodnjega leta ne bodo plačevali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE). Gre za nadaljevanje ukrepov za omilitev energetske draginje, za gospodinjstva pa to pomeni povprečni mesečni prihranek v višini 9-10 %, je po seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

