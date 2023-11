Slovenska borka poka od samozavesti: Sem hitrejša, pametnejša in čvrstejša SiOL.net Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je z ekipo že nekaj dni v Manchestru v Veliki Britaniji, kjer jo v soboto čaka spopad s Škotinjo Hannah Rankin. Dogovorjeno je bilo, da se bosta boksarki spopadli za naslov svetovne prvakinje supervelterske kategorije po verziji WBC, v torek pa so prireditelji sporočili, da se bosta borili še za šampionski pas organizacije WBO. To je imenitna novica, ki pomembnemu dvoboju daje dodatno dimenzijo.

