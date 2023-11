Čez deset dni se bo v finskem Kuusamu začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Selektor Robert Hrgota je že izbral peterico, ki bo odpotovala na sever. To so Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar.



