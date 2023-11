V živo: Ronaldo v središču pozornosti, po drami evforija slovenskih sosedov SiOL.net Danes so v kvalifikacijah za Euro 2024 dejavni v skupinah A, F, G in J. Nastop na velikem tekmovanju v Nemčiji so si priigrali Madžari, ki so v 97. minuti prišli do točke proti Bolgariji (2:2). Priložnost za osvojitev dragocene vozovnice ima pravkar tudi Slovaška, vstopnico si lahko, čeprav danes ne igra, zagotovi tudi Srbija, ki stiska pesti za pozitiven rezultat Litve v Črni gori. V središču pozornosti je tudi portugalski rekorder Cristiano Ronaldo, ki bi lahko z novimi zadetki na lestvici najboljših strelcev tega kvalifikacijskega ciklusa poskočil na prvo mesto.

