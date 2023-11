Blamaža v Vegasu: dirkali do štirih zjutraj, navijače spodili SiOL.net Obljubljali so spektakel v Las Vegasu, prvi trening pa je bil končan po devetih minutah. Carlos Sainz je po močnem poku ustavil dirkalnik na Stripu, vodstvo tekmovanja je izobesilo rdečo zastavo, deset minut pozneje pa trening odpovedalo. Razlog: odkrit pokrov jaška, ki pa ni uničil le Sainzovega dirkalnika, ampak tudi dirkalnik Estebana Ocona. Sledilo je večurno pregledovanje vseh jaškov in drugi...