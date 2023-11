Sinoči je v Mariboru na Glavnem trgu potekal shod za svobodno Palestino, ki se ga je udeležilo približno 300 udeleženk in udeležencev. Shod je organizirala Pekarna Magdalenske mreže Maribor. Začel se je na Glavnem trgu, kjer so sprva bili govori, nato pa so protestniki odšli po mariborskih ulicah, nosili so transparente. Čez čas so se vrnili na Glavni trg, kjer so bili še kratek čas. Od vlade in d ...