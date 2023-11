Nadzor na mejah podaljšan do 9. decembra, 22. decembra nadzor za šest mesecev Vlada RS Začasni ponovni nadzor na notranjih mejah je podaljšan za 20 dni, in sicer do 9. decembra 2023 (po 28. členu Zakonika o schengenskih mejah). Z 22. decembrom pa se začne začasni ponovni nadzor na notranjih mejah za šest mesecev, kot ga določa 25. člen Zakonika o schengenskih mejah.

