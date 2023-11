YouTube v boj proti zavajajočim objavam, ki so nastala s pomočjo umetne inteligence Primorske novice YouTube je ta teden napovedal, da bo uporabnikom kmalu dovolil, da zahtevajo odstranitev tistih objav, ki so nastala s pomočjo umetne inteligence, a to ni nikjer navedeno in so objavljena kot dejanski posnetki. Prav tako naj bi platforma poslej zahtevala, da bodo videoposnetki z realistično, a “sintetično” vsebino posebej označeni.

