Ko se jih pozove, naj dijaku na praksi plačajo prehrano in nagrado, nekateri delodajalci ne želijo sodelovati Cekin.si Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje napoveduje, da bo v okviru načrtovanih sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju med dolžnosti delodajalca zapisalo tudi zagotavljanje prehrane dijakom v času praktičnega usposabljanja. Vprašanje na to temo je sicer na podlagi prejete pobude odprl Varuh človekovih pravic.

