Italija: Lani je 54 ljudi prijavilo spolne zlorabe v Cerkvi. Večinoma gre za najstnike. RTV Slovenija Kot je razvidno iz poročila italijanske škofovske konference CEI, je v Italiji lani 54 ljudi prijavilo, da so bili žrtve zlorab v Cerkvi. Žrtve so večinoma dekleta, stara od 15 do 18 let.

