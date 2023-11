Nekdanja resničnostna zvezdnica in spletna vplivnica Carmen Osovnikar je s težkim srcem z javnostjo delila, kakšne hude zdravstvene težave jo pestijo, navaja Metropolitan. “Kot veste, poleti se mi je ena stvar zgodila in so me peljali v bolnico in po tistem se je še parkrat ponovilo, sem šla na dodatne preiskave in ta diagnoza je bila, od tega zdravnika specialista potrjena,” je dejala Osovnikarje ...