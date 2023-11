Od nekdaj je pomembno, da znamo deliti s tistimi, ki to potrebujejo. Dobrodelnost je namreč univerzalen jezik, ki združuje ljudi in ustvarja mostove med njimi. Prav zato bodo na Europarkovi ekološki tržnici v sredo, 22. novembra, med 14. in 19. uro postavili stojnico, na kateri bodo sprejemali vloženo zelenjavo in sadje ter ostale izdelke za ozimnico, ki jih bodo nato podarili tistim, ki so v leto ...