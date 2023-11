Dan, kot ustvarjen za uresničitev slovenskih sanj SiOL.net Danes mineva ravno 24 let od nepozabnega remija Slovenije v Kijevu, po katerem si je ta prvič v zgodovini zagotovila nastop na evropskem prvenstvu. Zvečer bi si lahko zagotovila še drugega. Če bo Kekova četa na stadionu Parken ugnala Dansko, si bo že zagotovila nastop na Euru 2024. Vstopnico za spektakel v Nemčiji si lahko zagotovijo tudi Danska, Albanija in Češka. Slovenija bi se lahko na Euro čudežno uvrstila celo pred tekmo z Dansko, če bi San Marino poskrbel za senzacijo vseh senzacij in v gosteh prekrižal načrte Kazahstanu.

