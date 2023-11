Župan čestital uspešni kajakašici in kanuistki Naji Pinterič Lokalno.si Župan Ivan Molan je sprejel slovensko mladinsko reprezentantko in članico Kajak kanu kluba Čatež Najo Pinterič in ji čestital za izjemno uspešno tekmovalno sezono. preberite več »

