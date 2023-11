Vreme: Delno se bo razjasnilo, konec tedna prihaja ohladitev Dnevnik Več oblačnosti bo danes na vzhodu, kjer bo sprva ponekod še rahlo deževalo. Zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek

Janez Janša