Znan izbor najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem N1 Obiskovalci portala Avtokampi.si so v letošnjem izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem med domačimi večjimi kampi kot najboljšega drugo leto zapored izbrali kamp Šobec iz Lesc, med manjšimi pa je slavil kamp Big Berry iz Primostka ob Kolpi. Priznanje za najboljše glamping naselje je pripadlo Glamping Wine Paradise v Marezigah.

