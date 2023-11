Zavarovalna skupina Sava v devetmesečju s 36,5 milijona evrov čistega dobička Maribor24.si Zavarovalna skupina Sava je imela v prvih devetih mesecih 36,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko je zavarovalni rezultat znižala prilagoditev zaradi škodne inflacije. Poletna neurja in poplave so ob upoštevanju pozavarovanja rezultat znižali za 27,1 milijona evrov. Največ prispevala rast kosmatih premij pri premoženjskih zavarovanjih in pozavarov...

