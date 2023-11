Lea Mederal Gams je peljala na potep legendarnega glasbenika Alfija Nipiča, ki je na glasbenih odrih že 60 let. Hodila sta po Mariboru in njegovi lepi okolici, saj Alfi daljše in bolj naporne poti trenutno ne zmore, ker je za njim operacija diska hernije. A Alfi pravi, da bo kmalu spet dober. Za njim je že precej operacij in slabega počutja, saj ima že nekaj let težave s trebušno slinavko. A Alfi ...