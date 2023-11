Prizadevanja izraelskih sil, da bi bilo civilnih žrtev v spopadih v Gazi čim manj, niso uspešna, je v četrtek izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in za to okrivil palestinsko gibanje Hamas. Prepričan je, da Hamasa ne zanimajo težave Palestincev in da civiliste uporablja kot živi ščit. Ponovil je, da Izrael naj ne bi želel zasesti Gaze “Vsaka smrt civilistov je tragedija. Delamo vse, kar j ...