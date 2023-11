Slovenska avdiovizualna industrija je pomemben del slovenske družbe in gospodarstva, vendar je to področje premalo prepoznavno. To pa vpliva tudi na to, da industrija nima primernega statusa in podpore, posledično pa tudi ne dobrih pogojev za delo in razvoj, je bila rdeča nit današnjega posveta o omenjeni industriji v državnem svetu.