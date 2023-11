Štiri tekme brez zmage: Verjamem, da se bomo kmalu izvlekli iz trenutne situacije 24ur.com Pred Krimovkami je še zadnja evropska tekma v tem koledarskem letu. V nedeljo jih na severovzhodu Francije čaka povratni obračun proti močnemu Metzu. Ljubljančanke so po odličnem startu in treh zaporednih zmagah v zadnjem času močno padle in v zadnjih štirih obračunih Lige prvakinj niso okusile slasti zmage.

