Sindikati javnega sektorja so napovedali protestni shod, takšne so njihove zahteve Lokalec.si V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, bodo 7. decembra opoldne pripravili protestni shod pred vladnim poslopjem, če se pogajanja ne bodo takoj nadaljevala in če jim vlada ne bo posredovala predlogov, ki bi ustrezno odgovorili na njihove zahteve. Umik člena, ki onemogoča usklajevanje vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju v prihodnjem letu, iz Zakona o ...

Sorodno



















































Omenjeni inflacija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Klemen Boštjančič

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek