Nevladne, humanitarne in sindikalne organizacije pozivajo k usklajevanju socialnih prejemkov v celoti Primorske novice Več nevladnih, humanitarnih in sindikalnih organizacij poziva vlado in DZ, naj se socialni prejemki družinam, dijakom in študentom prihodnje leto v celoti uskladijo z draginjo. Napoved o 70-odstotnem usklajevanju je po njihovem mnenju korak v pravo smer, "a to ni dovolj". Prepričani so, da se 19 milijonov evrov za uskladitev da zagotoviti.

Sorodno