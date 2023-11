Predsednika ZDA in Kitajske, Joe Biden in Xi Jinping, sta se srečala ob robu vrha foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) v San Franciscu in pred začetkom pogovorov izrazila pripravljenost na dialog, ki bo, tako je dejal Biden, zagotovil, da se rivalstvo med državama ne bo sprevrglo v konflikt. Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo po srečanju s kitajskim kolegom Xi Jinping ...