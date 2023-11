Podjetje MPGE zavrnilo očitke glede spornega poslovanja z UKC-jem Ljubljana RTV Slovenija V podjetju MPGE zavračajo očitke o domnevno spornem poslovanju z UKC-jem Ljubljana, zaradi česar je zavod nekdanjega zaposlenega tudi prijavil policiji. MPGE vztraja, da so bili izbrani na javnem naročilu in so upoštevali vse po pogodbi dogovorjene cene.

