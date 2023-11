Slovenski umetnik prejel japonsko cesarsko odlikovanje SiOL.net Japonska vlada je ob dnevu kulture, ki ga praznujejo v začetku novembra, slikarju in grafiku Leonu Zakrajšku podelila cesarsko odlikovanje reda vzhajajočega sonca z zlatimi in srebrnimi žarki. Nagrado je prejel za svoj doprinos pri širjenju japonske kulture v Sloveniji in na Hrvaškem, so sporočili iz ljubljanske galerije Atelje Galerija.

