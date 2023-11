Kondomi so vedno popularnejši, to je razlog Maribor24.si Nemci pri izbiri kontracepcijskega sredstva vse pogosteje posegajo po kondomih namesto po kontracepcijskih tabletah, je razvidno iz najnovejše študije. Vprašani so kot glavni razlog za to navedli pomisleke glede hormonske kontracepcije, češ da ima negativen vpliv na zdravje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V študiji Zveznega centra za zdravstveno osveščanje je 53 odstotkov vprašanih odgovoril ...

