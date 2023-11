Janez Šušteršič: Družbena cena "štempljanja" SiOL.net Na enem od projektov so nam šefi iz EU naročili, da moramo, če želimo biti plačani za cel dan, v svoje delovodnike napisati vsaj štiri vrstice opisa, kaj smo tisti dan počeli, za pol dneva dela pa zadoščata dve vrstici. Seveda to ni noben problem, eksperti smo vsi zelo pismeni in znamo svoje aktivnosti opisati tudi bolj baročno, če je treba. Je pa bedasto in nepotrebno. Na koncu dneva smo vsi plač...

Sorodno