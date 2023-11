Golobova vladavina je zaradi mešanice očitnih totalitarističnih teženj in nesposobnosti v kaotičnem stanju. Ker se zna zgoditi, da so ji šteti dnevi, pa levo usmerjene garniture, znane kot globoka država, očitno že iščejo naslednji “novi obraz”, ki bi lahko zamenjal trenutnega samodržca. Centri moči si nikakor ne želijo predčasnih volitev, ki bi bile najbolj smiselna in vsekakor tudi najbolj demok ...