Žrtve spolnih zlorab potrebujejo molitev in potrditev, da so utrpele krivico Radio Ognjišče Obhajamo dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Slovenska škofovska konferenca je 18. november izbrala zato, ker je to tudi svetovni dan za odpravo spolnega izkoriščanja in nasilja nad otroki, za prinašanje upanja in ozdravitev preživelih. Hkrati pa je danes tudi evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.



