Danes tudi v Mariboru dan za jabolka Maribor24.si Kmetijsko ministrstvo v okviru kampanje za promocijo slovenskega sadja danes pripravlja dan za jabolka. Na šestih lokacijah v Ljubljani, Mariboru in Celju bodo obiskovalcem na voljo različne sorte slovenskih jabolk. Namen je opozoriti na možnost izbire med mnogimi sortami slovenskih jabolk, ki so po navedbah ministrstva nadpovprečno kakovostna. V Europarku in na Glavnem trgu v Mariboru na pokušino...

Sorodno Omenjeni BTC

Celje

Citypark

Europark

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Jan Oblak

Janez Janša

Ilka Štuhec