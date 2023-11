Ob dnevu stranišč: katera so najslabša in najboljša javna stranišča v Sloveniji? N1 Jutri, 19. novembra, je dan stranišč. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je razglasilo rezultate izbora za naj javno stranišče v Sloveniji. Podelili so tudi straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča. Ob prireditvi je akcijo ocenjevanja stranišč pozdravila predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Matej Tonin

Janez Janša

Ilka Štuhec