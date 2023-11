Ob 32. obletnici padca Vukovarja je hrvaški premier Andrej Plenković poudaril, da so se prišli poklonit hrvaškim braniteljem, ki so dali največ za hrvaško svobodo, in dejal, da mora biti Vukovar kraj enotnosti, ne delitev. Predstavniki srbskih organizacij na Hrvaškem se slovesnosti zaradi groženj niso udeležili.