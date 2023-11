Besnega Norvežana morala zadržati policija: Slabo mi je, če samo pomislim nanje SiOL.net Moški slalom za svetovni pokal je danes bolj kot končni razplet zaznamovali protestniki zaradi podnebnih sprememb, ki so prekinili finalno vožnjo. Dogajanje je močno ujezilo norveškega smučarja Henrika Kristoffersena, ki je že tako znan po bolj tankih živcih, kamere so ga ujele, ko se je pognal proti eni izmed protestnic in želel besno obračunati z njo.

