Raketni sistem Starship podjetja SpaceX tudi v drugo ni prestal testnega poleta. Za razliko od prvega testa sta se dela raketnega sistema tokrat v skladu z načrti ločila, raketa je nato letela še nekaj časa, nakar so izgubili stik z njo in končali prenos v živo. Pri SpaceX so test vseeno označili kot uspešen, poroča britanski BBC. Starship liftoff in slow motion pic.twitter.com/PuWMVyU6Lc — Space ...