Severni veter Nikolaja Mašukova Gorenjski glas V Galeriji Šivčeva hiša je do konca leta na ogled razstava del akademskega slikarja in kiparja Nikolaja Mašukova, umetnika, ki že več kot dve desetletji živi in ustvarja v Ljubnem.

