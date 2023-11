»V Sloveniji je zaradi historične vpetosti v jugoslovanski okvir z neuvrščenostjo, bratenjem s Palestinci in drugim arabskim svetom močno prisoten t. i. antiizrealizem,« nam je v pogovoru pojasnil dober poznavalec Izraela in judovstva zgodovinar dr. Renato Podbersič, znanstveni sodelavec Študijskega centra za narodno spravo in letošnji prejemnik Bevkove listine Mestne občine Nova Gorica.