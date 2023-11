Pred Argentinci pomembna odločitev SiOL.net V Argentini se bosta v nedeljo v drugem krogu volitev za predsedniški položaj potegovala povsem različna kandidata - levosredinski gospodarski minister Sergio Massa in skrajno desni populistični libertarec Javier Milei. Od tega kdo bo zmagal, bo odvisna tudi smer, v katero se bo razvijalo to veliko južnoameriško gospodarstvo, ki je v globoki krizi. Več kot 40 odstotkov ljudi je revnih, več kot polovica prebivalcev pa je odvisna od socialnih prejemkov in subvencij.