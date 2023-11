V živo: Đokoviću uvodni niz, kakšen bo odgovor Alcaraza? SiOL.net Italijan Jannik Sinner je prvi finalist zaključnega turnirja sezone v Torinu. V polfinalu je bil boljši od Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 6:1. V finalu v nedeljo ob 18. uri ga čaka zmagovalec dvoboja med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom. Srb in Španec se pravkar merita v drugem polfinalu.

