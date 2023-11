Ema Kozin svetovna prvakinja po verzijah WBO in WBC Dnevnik Slovenska boksarka Ema Kozin je nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchestru je po desetih rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24.

