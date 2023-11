Zaradi smrti 10-letnika pridržali vec oseb Lokalec.si Po smrti 10-letnika med sporom zaradi drog na jugu Francije je tožilstvo uvedlo preiskavo proti devetim osumljenim. Večina osumljenih, ki so stari med 17 in 30 leti, je v preiskovalnem priporu. Smrt fanta avgusta je sprožila kar nekaj ogorčenja v državi, saj je bil nedolžna žrtev. Državni tožilec Marseilla Nicolas Bessone je danes potrdil, da so proti devetim moškim uvedli preiskavo, poroča nemška ...

