V živo: Macura in Strgar vlečeta Krko iz luknje SiOL.net Košarkarji Krke, ki so po sedmih tekmah lige ABA le pri eni zmagi, imajo novo priložnost v času nedeljskega kosila, ko gostujejo v Beogradu pri Megi. Ob polčasu so domači vodili z 42:32, pri Krki je bil z 10 točkami prvi strelec Jurij Macura. Zahtevna preizkušnja v tem krogu čaka Cedevito Olimpijo, ki bo v ponedeljek ob 17.30 gostila Partizan. Ker bo v ponedeljek zvečer v Stožicah potekala tudi reprezentančna nogometna tekma, se na obe tekmi raje odpravite z javnim prevozom.

Sorodno Omenjeni Beograd

Cedevida Olimpija

Gašper Okorn

KK Partizan

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar