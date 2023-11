Vročinski val in smrt oboževalke vplivala na nadaljevanje Swiftine turneje 24ur.com Visoke temperature in visoka stopnja vlage so še naprej prisotne v mestu Rio de Janeiro, kjer bi morala ta konec tedna Taylor Swift izvesti tri koncerte. Zvezdnica je sedaj sporočila, da zaradi ekstremnega vročinskega vala koncert prestavlja. Da so razmere resne, potrjuje tudi tragična vest, da je na petkovem koncertu ugasnilo življenje 23-letne oboževalke.

