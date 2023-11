Policistka na nujni vožnji povzročila nesrečo, prejela plačilni nalog Lokalec.si V Ljubljani sta v soboto zvečer trčili osebno in policijsko vozilo. Nesrečo je povzročila policistka, ki je na poti na nujno intervencijo zapeljala v križišče pri rdeči luči, pri tem pa spregledala voznika, ki je vozil naravnost pri zeleni luči. Policistki, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so izdali plačilni nalog.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je do prometne nesreče ...

