“Nova Slovenija je pripravljena na predčasne volitve, pripravljeni pa smo se tudi pogovarjati o drugačni koaliciji znotraj sedanje sestave parlamenta.” PORTAL PLUS Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je na kongresu stranke najprej “raztrgal” trenutno vlado in njenega predsednika Roberta Goloba, na koncu pa se vseeno malce ponudil za sodelovanje, rekonstrukcijo vlade znotraj obstoječe sestave Državnega zbora. In potem se čudijo, da ta stranka “lebdi” na robu obstanka v DZ. (Vir: NSi)

