Nemčija, Francija in Italija so dosegle dogovor o skupni regulaciji umetne inteligence, je razvidno iz skupnega dokumenta, ki ga je pridobila agencija Reuters. Dogovor bi lahko pospešil pogajanja na evropski ravni. Vlade treh držav so naklonjene prostovoljnim zavezam za manjše in velike ponudnike umetne inteligence v EU.